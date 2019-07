O centro do país está de novo a arder. As temperaturas mais estivais do fim de semana, o vento forte e a secura da vegetação favoreceram a rápida propagação do incêndio que começou no sábado, no concelho de Vila de Rei, e depressa se propagou ao concelho vizinho de Mação. A situação mantinha-se grave na noite deste domingo, segundo a Proteção Civil, que confirmou um número ainda não determinado de casas atingidas pelas chamas.

A Sertã foi igualmente palco de um fogo de grandes proporções. A Polícia Judiciária recolheu indícios de que este incêndio, dado como dominado ao início da noite deste domingo, terá sido originado por fogo posto.