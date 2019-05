Mulher morta em Vila Real de Santo António, ex-companheiro foi detido

O crime ocorreu cerca das 12:30 na casa da vítima e o suspeito, que se colocou em fuga, acabou por ser detido pouco depois pela GNR em Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, no Algarve, disse fonte policial.

Entretanto, foram destacados militares do Corpo de Intervenção para a área do posto da GNR onde está detido o alegado homicida, uma vez que começaram a concentrar-se no local familiares e amigos da vítima, acrescentou.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse à Lusa que no local do crime estiveram elementos dos bombeiros, da PSP e da Polícia Judiciária.

Fonte da Polícia Judiciária confirmou à Lusa que está a investigar o caso, mas escusou-se a adiantar mais pormenores.