Suspeito de matar a sogra está em fuga com filha de dois anos

Uma mulher com cerca de 60 anos foi encontrada morta hoje de manhã no interior da residência, na Cruz de Pau, concelho do Seixal, Setúbal, disse à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, a Polícia foi alertada cerca das 08:30 por moradores do prédio, na Rua do Minho, para um caso de violência doméstica, que terminou com o esfaqueamento da vítima.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Setúbal da PSP, o genro da vítima, que foi visto a abandonar o prédio, é o principal suspeito do crime.

Testemunhas relataram à polícia que o suspeito abandonou o local numa viatura, em que também transportava uma filha menor, com cerca de dois anos.

A PSP já efetuou várias diligências para apurar se a menina teria sido entregue em alguma creche ou qualquer instituição do género, mas, até ao momento, as autoridades desconhecem o paradeiro da criança e do pai.

O caso está sob investigação da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal.

De acordo com o Diário do Distrito, o homicídio terá acontecido quando o homem, de 30 anos, foi levar a criança à avó. A antiga companheira vivia com os pais e a filha de ambos no apartamento onde o crime terá sido cometido. A mesma fonte avança que já estava registado na polícia devido a queixas de violência doméstica.

O JN avança que estava marcada para esta segunda-feira de manhã, no Tribunal de Família e Menores do Seixal, uma audiência para alteração das responsabilidades parentais da criança.