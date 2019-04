Autocarro despista-se no Barreiro. Um ferido grave e sete passageiros assistidos

O motorista do autocarro dos Transportes Coletivos do Barreiro (TCB) que se despistou esta segunda-feira no terminal de transportes sofreu ferimentos graves, num acidente que provocou ainda sete feridos ligeiros, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

"Recebemos o alerta às 19:51. Tratou-se de um despiste de um pesado de passageiros no terminal, que causou um ferido grave e sete feridos ligeiros", afirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários do Barreiro - Corpo de Salvação Publica, José Figueiredo.

Segundo a mesma fonte, o ferido grave é o motorista do autocarro dos TCB, que foi transportado para o hospital Garcia de Orta, em Almada, enquanto os outros sete feridos, todos ligeiros, foram encaminhados para o hospital do Barreiro.

"Todos os feridos já estavam a ser encaminhados cerca das 20:30", acrescentou.

Foram chamados ao local 24 operacionais e 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários do Barreiro - Corpo de Salvação Publica, Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, a VMER do hospital do Barreiro e a PSP.

O autocarro dos TCB, um serviço municipalizado da autarquia do Barreiro, no distrito de Setúbal, despistou-se no terminal, subiu o passeio e entrou na zona destinada à entrada e saída de passageiros do transporte fluvial.