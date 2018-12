Menores iam para a escola embriagados e de 'direta'

Segundo comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, um grupo de seis jovens adolescentes foi identificado na sexta-feira quando os menores iam para as aulas embriagados diretamente após terem saído de espaços de diversão noturna, na freguesia de Alcântara, em Lisboa.

De acordo com a polícia, os pais dos seis menores identificados foram contactados e compareceram no local, "ficando cientes do comportamento de risco praticado pelos seus educandos".

Os seis jovens acusaram uma taxa de álcool no sangue entre 0.88 g/l e 1.34 g/l, nesta ação de prevenção, controlo e deteção de consumo de álcool por jovens menores que foi direcionada para o "pós-noite", explica a PSP, altura em que "os jovens saem dos espaços de diversão noturna quando estes fecham para se deslocarem de imediato para os seus estabelecimentos de ensino".

O comunicado acrescenta que "um aumento significativo deste tipo de comportamentos de risco junto dos jovens menores" tem sido detetado pelos agentes do programa "Escola Segura".