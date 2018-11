Mais de 300 inundações em Lisboa e Setúbal

A queda de chuva na cidade de Lisboa causou este domingo, entre as 11:00 e as 18:00, mais de 200 inundações em casas e estradas, sobretudo nas freguesias de Benfica e Penha de França, informou a autarquia.

Durante este período, foram registadas 287 situações, das quais 182 inundações em casas, incluindo em garagens, e 90 inundações de estradas e ruas, indicou à Lusa Carlos Castro, representante da Câmara de Lisboa para a área da Proteção Civil.

Segundo Carlos Castro, a maioria das inundações verificou-se nas freguesias de Benfica e Penha de França.

Ainda de acordo com o município, o mau tempo provocou a queda de quatro árvores na cidade.

Mais de 100 ocorrências em Setúbal

Contactado pela agência Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal explicou que, até às 17:00, das 122 ocorrências registadas, "106" tinham sido "pequenas inundações", que ocorreram "na via pública, em caves e em habitações térreas".

"Essas situações aconteceram porque as estradas ou ruas não tinham capacidade de escoamento" e a água da chuva que caiu durante a tarde "entrou em algumas casas", mas as inundações "já estão praticamente todas resolvidas", disse a fonte do CDOS.

A juntar às inundações, no distrito de Setúbal, até às 17:00, o mau tempo provocou "seis quedas de árvores, um movimento de terras [deslizamento de terra para uma estrada ou via pública], três quedas de estruturas, como painéis, antenas ou placards" publicitários e "seis limpezas de via".

Os concelhos "mais afetados", segundo a mesma fonte, foram os do Seixal (34 ocorrências), Moita (18), Almada (17), Palmela (15), Setúbal (14) e Barreiro (12), tendo as outras situações sido verificadas nos restantes municípios do distrito.

"Mas são todas pequenas situações. As inundações não provocaram danos consideráveis em habitações ou nas vias e as árvores que caíram também não fizeram vítimas, nem causaram danos em automóveis", frisou.