Presidente e Governo felicitam judocas portugueses

Jorge Fonseca é campeão do mundo de judo. Veja o combate que deu a vitória

O Presidente da República felicitou os Judocas portugueses em mensgaem na página oficial da Presidência da Repúblicapelas suas prestações no Campeonato do Mundo de Judo.

"O Presidente da República felicita Jorge Fonseca que se sagrou campeão do Mundo na categoria -100kg no Campeonato do Mundo de Judo (...)", está escrito na página. "(...) felicita ainda a judoca Bárbara Timo pela medalha de prata conquistada ontem na categoria -70kg e os restantes atletas portugueses em prova, desejando os maiores sucessos até ao final da competição", pode ler-se, ainda, na mensagem.

Também o secretário de Estado da Juventude e do Desporto enalteceu esta sexta-feira a conquista inédita por parte de Jorge Fonseca do título mundial de judo, em Tóquio, numa nota publicada na rede social Twitter.

"O Jorge Fonseca conquista para o judo nacional o primeiro título mundial da sua história. Feito inédito num percurso desportivo e pessoal admirável, demonstrativo de uma inegável capacidade de superação que nos orgulha a todos. Muitos parabéns", refere João Paulo Rebelo.

Jorge Fonseca, de 26 anos, tornou-se no primeiro português a conquistar uma medalha de ouro em Mundiais ao derrotar o russo Niyaz Ilyasov, terceiro classificado nos Mundiais de 2018.

O judoca do Sporting, que nasceu em São Tomé e Príncipe, chegou ao combate decisivo ao derrotar azeri Elmar Gasimov, vice-campeão olímpico no Rio2016 e europeu em 2014, nas meias-finais, por waza-ari, depois de ter superado, nos quartos de final, o georgiano Varlam Liparteliani, por ippon, em 3.15 minutos.