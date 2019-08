Mapa online mostra que bombas ficam sem combustível. Veja aqui

Em abril, durante a primeira greve dos motoristas de transportes de matérias perigosas, a plataforma #JáNãoDáParaAbastecer foi uma tábua de salvação para quem não sabia onde encher o depósito do automóvel e mesmo para aqueles que esperaram longas filas em postos de gasolina para depois descobrirem que tinha sido tempo perdido. Com um pré-aviso de greve marcado para o dia 12 de agosto por parte daqueles condutores, e prevendo o alarme social, o grupo de Voluntários Digitais em Situações de emergência (VOST) já tem online uma nova versão da plataforma - melhorada e com recursos novos.

"Neste momento ainda não sabemos se vai ser preciso e esperamos que não, mas nas últimas semanas melhoramos bastante a plataforma onde podes verificar onde já não há combustível em caso de greve", lê-se no post da página de Facebook da VOST Portugal.

E quais são as novidades?

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A nova plataforma é mais acessível ao utilizador, tem acesso a mapas disponibilizados gratuitamente pela empresa Mapbox, com a indicação dos postos existentes em todo o território continental. O mapa irá apresentar não só dados relativos a gasolina e gasóleo mas também GPL e, desta vez, será mais fácil consultar o mapa através do smartphone - em abril mais de 80% dos acessos foram feitos via mobile, informa a VOST.

A plataforma passa a contar com um sistema de validação automático - houve casos, na primeira greve, em que foram enviadas informações erradas sobre bombas que já estariam sem combustível, o que não era verdade, mas uma estratégia de quem queria evitar enchentes na bomba onde costumava abastecer, segundo Jorge Gomes, um dos fundadores da VOST Portugal.

A Plataforma #JáNãoDáParaAbastecer conta ainda com uma aplicação - a API - disponível para os grandes distribuidores e entidades oficiais que podem colocar informação na plataforma e que terão prioridade.

Os gráficos com as estatísticas em tempo real poderão ser colocados em qualquer site durante a greve. O DN disponibiliza-o já.

A Waze Portugal - que também conta com o trabalho de voluntários - juntou-se à VOST e vai atualizar a informação na sua plataforma via API. O site #JáNãoDáParaAbastecer irá ter um link direto para o posto de combustível com disponibilidade mais próximo, via Waze.