Plataforma online diz quais os postos sem combustível

Plataforma criada pela VOST Portugal (Voluntários Digitais em Situações de Emergência), com a ajuda do criador do Fogos.pt, informa sobre os postos de abastecimento que estão sem combustível.

Contactado pelo Dinheiro Vivo, responsável pela VOST conta que plataforma criada tem uma equipa a trabalhar na confirmação da informação. O mesmo salienta que o grupo se pauta pela "transparência" e a criação do site surgiu da "necessidade de informar as pessoas".

As informações são fornecidas pelos próprios utilizadores, pelo que os administradores avisam que a plataforma pode ser falível. Caso saiba de algum posto onde já não é possível abastecer, a plataforma disponibiliza um formulário com alguns campos para preencher e submeter.

Em Oeiras já há fila para tentar abastecer. © DR

O endereço é janaodaparaabastecer.vost.pt. Às 17:12, de acordo com a informação disponível na plataforma, contam-se 140 postos sem gasóleo, 26 sem gasolina e 66 sem ambos.

O responsável da VOST adiantou que consoante o desenrolar dos acontecimentos, a plataforma iria reagrupar as informações, por exemplo, por concelhos.

O site tem estado com algumas falhas, que se devem ao levado tráfego. No entanto, volta a ficar operacional poucos minutos depois de cada falha. E segundo os responsáveis, contactados pelo DN, as falhas deverão estar resolvidas.

