Incêndio num camião cortou trânsito na Ponte Vasco da Gama

Um camião despistou-se e incendiou-se em seguida em pleno tabuleiro da Ponte Vasco da Gama, que liga as duas margens do rio Tejo entre o Montijo e Lisboa, junto ao separador central no sentido norte-sul.

O trânsito esteve, por isso, cortado nos dois sentidos, tendo já sido reaberto nos dois sentidos.

O segundo comandante dos bombeiros de Alcochete garantiu que não há feridos a registar e que o incêndio foi extinto, procedendo-se em seguida à limpeza da via, por onde ficou espalhada a carga do veículo pesado. Sobre as causas do acidente, confirmou o rebentamento de um pneu do camião, faltando agora apurar se essa foi a causa ou a consequência do acidente.

O alerta foi dado por volta das 12.00 horas e nas redes sociais circularam de imediato vídeos do incêndio, com uma intensa coluna de fumo a sair do camião.

O incêndio foi combatido pelos bombeiros de Sacavém e Alcochete e no local esteve também a GNR de Coina.

Artigo atualizado às 13.55 horas, quando o trânsito foi reaberto