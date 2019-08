Homem detido por tentar atropelar agente da PSP

Um homem foi detido por suspeitas de furto de um carro, condução sem habilitação legal e perigosa, tentativa de atropelamento de um agente policial e abalroamento da viatura em Leça do Balio, Matosinhos, anunciou hoje a PSP/Porto.

Em comunicado, esta força policial adiantou que o suspeito, de 50 anos, desempregado e residente em São Mamede de Infesta, Matosinhos, no distrito do Porto, foi detido na quarta-feira em Vila do Conde, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária na Autoestrada 28 (A28), depois de verificarem que conduzia um carro que constava para apreender por ter sido furtado, conforme queixa de 24 de julho.

"Perante a presença policial e mediante as medidas de polícias desenvolvidas, mormente indicação para imobilização da marcha dos veículos que ali circulavam, o mesmo ignorou as indicações e colocou-se em fuga a grande velocidade, em desobediência a regras e sinais de trânsito, não tomando as devidas precauções de segurança rodoviária, que originaram danos materiais em três viaturas", acrescenta.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na sequência desta perseguição policial, o homem imobilizou o carro numa rua de Vila do Conde, onde viria a ser detido na posse de droga, adiantou.

A PSP/Porto verificou ainda que o detido não tinha habilitação legal para conduzir, assim como era suspeito da tentativa de atropelamento de um agente policial e abalroamento de uma viatura em Leça do Balio, em 29 de julho.