Granizo provoca choques em cadeia na A8. Pelo menos 10 carros envolvidos

Menos acidentes no primeiro trimestre do ano, mas mortes aumentam

A autoestrada do oeste (A8) foi palco, na manhã desta sexta-feira, de vários choques em cadeia, envolvendo pelo menos 10 carros. Segundo confirmou ao DN um porta-voz do Destacamento de Trânsito da GNR de Torres Vedras, "os acidentes ocorreram entre os quilómetros 34 e 35 nos dois sentidos da autoestrada, perto do nó de saída Torres-sul".

Para já só há registo de um ferido grave, mas várias pessoas sofreram escoriações e há muita chapa amolgada. Este oficial da GNR remete um balanço mais completo para mais tarde, mas refere que há informação de, "pelo menos quatro feridos", embora admita que "possa haver mais".

O mau tempo, principalmente a queda inesperada de granizo, é apontado como a causa mais imediata para os acidentes. "A queda de granizo provocou vários despistes", diz o guarda.

Segundo este responsável, a estrada está cortada pós o Nó de Torres Vedras, no sentido Torres Vedras/Lisboa, ao quilómetro 35. Também no sentido contrário há informação de acidentes, aos quilómetros 33 e 38.

Segundo o oficial de serviço do destacamento de trânsito "todo o dispositivo" daquela unidade foi para o local.

Contactada pela Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) contou que foram acionados meios para dois acidentes, próximo das 07:30.

O INEM registou quatro feridos ligeiros no acidente que ocorreu no sentido Norte-Sul e um ferido grave na colisão ocorrida no sentido Sul-Norte. Contudo, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse ter conhecimento de seis vítimas, desconhecendo o estado.

Para o local foram enviados, segundo o INEM, a viatura médica de emergência de Torres Vedras e a de Santa Maria, três ambulâncias dos bombeiros voluntários de Torres Vedras, duas dos bombeiros de Sobral de Monte Agraço e uma dos bombeiros da Malveira.

No total, segundo o CDOS de Lisboa, pelas 08:30 estavam 19 elementos, apoiados por 10 veículos.

Em atualização