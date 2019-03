Gémeas que mataram recém-nascida no Seixal condenadas a 18 e 15 anos de prisão

O Tribunal de Almada condenou esta terça-feira a 18 anos e três meses e a 15 anos e três meses as gémeas acusadas do homicídio de uma recém-nascida, filha de uma delas, em 2018, no Seixal, distrito de Setúbal.

Rafaela Cupertino, mãe da bebé, foi condenada, em cúmulo jurídico, à pena única de 18 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, enquanto à irmã, Inês Cupertino, o coletivo de juízes determinou a pena única de 15 anos e três meses, pelos mesmos dois crimes.

A 9 de abril do ano passado, em Corroios, no Seixal, Rafaela Cupertino entrou em trabalho de parto em casa e, com a colaboração da irmã gémea, Inês Cupertino, feriu a recém-nascida com uma faca, provocando-lhe morte imediata. Segundo acusa o Ministério Público (MP), a mãe da bebé já tinha decidido "em data anterior, pelo menos a meio da gravidez" que iria ocultar o seu estado e pôr termo à vida da criança logo após o nascimento.

Apesar dos desmaios de Rafaela após o parto, as irmãs não se deslocaram ao hospital nem pediram ajuda. Só depois de um terceiro desmaio é que Inês ligou para o 112, sendo conduzida para um hospital, onde foi detetado que havia dado à luz. A criança tinha nascido saudável mas morreu naquela noite. Recebeu o nome de Maria, antes do funeral.

Rafaela, que já é mãe de duas crianças gémeas, terá ocultado a gravidez de todos, inclusive do companheiro, familiares e amigos.

As duas mulheres estavam em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Tires desde 11 de abril, após o primeiro interrogatório judicial.

O Ministério Público (MP) defendeu, durante as alegações finais, realizadas a 14 de março, que as arguidas fossem condenadas em coautoria, pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver (por terem colocado o corpo da bebé no caixote do lixo de forma a fazê-lo desaparecer), pedindo a pena máxima de 25 anos.

Para o MP, a atuação das irmãs foi uma "crueldade sem limites", a má relação de Rafaela Cupertino e o pai dos filhos "não justifica o crime" e o alegado estado de pânico de Inês Cupertino também não explica que "nada tenha feito" para impedir o ato criminoso.