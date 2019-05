Fraude nos fundos da UE. Chefe de gabinete de secretário de Estado alvo de buscas

A Polícia Judiciária lançou esta quinta-feira uma operação nacional por suspeitas de fraude relacionada com a obtenção de fundos comunitários. A investigação já decorre há dois anos e, nesta altura, foram já constituídos dezena e meia de arguidos, entre empresas e particulares.

Em causa estão, além dos crimes relacionados com a fraude na obtenção dos subsídios, crimes de fraude fiscal, de branqueamento de capitais e de falsificação de documentos.

Um dos alvos das buscas da PJ foi o chefe de gabinete do secretário de Estado da Proteção Civil. Adelino Gonçalves é vice-presidente da "Somos Ambiente", um agrupamento de empresas cujo principal negócio é a "reciclagem e tratamento de resíduos hospitalares", com sede na Chamusca, e que será uma das visadas na investigação.

Adelino Mendes, 45 anos, foi vereador da câmara municipal do Pombal. No curriculum publicado por altura da sua nomeação está registado que a última função que desempenhou antes de integrar o gabinete de Artur Neves foi a de vice-presidente do Agrupamento Complementar de Empresas Somos Ambiente (em 2015). Antes disso tinha passado por outras empresas ligadas ao ambiente e à construção: a Tecnorém e a Ambimpombal.

Como titular de cargos públicos, foi adjunto do governador civil de Leiria, entre 2005 e 2008 e membro da Assembleia de Freguesia e da Assembleia Municipal de Pombal.

Licenciado em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Componente curricular do mestrado em Políticas Urbanas e Ordenamento do Território.

Fonte próxima da investigação, que teve início em 2017, adiantou ao DN que estão também envolvidas empresas alemãs e que estão em causa "milhões de euros", não só nas fraudes à UE, mas também em fraude fiscal (IVA) ao Estado português.

No terreno estão cerca de 100 inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, acompanhados por três magistrados do DCIAP e elementos da Autoridade Tributária.

As buscas estão a ser realizadas no Porto, Leiria, Lisboa e Faro.

O gabinete de imprensa do ministério da Administração Interna, que tutela a secretaria de Estado da Proteção Civil, não quis prestar esclarecimentos.

Em atualização