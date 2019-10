Força Aérea resgata turista de um cruzeiro

Homem retirado do cruzeiro tem 76 anos e é de nacionalidade britânica.

A Força Aérea resgatou na noite de segunda para terça-feira um turista que viajava do navio de cruzeiro Celebrity Silhouette, com pavilhão de Malta. A embarcação navegava a 23 quilómetros da Ericeira.

O homem, de 76 anos, tem nacionalidade britânica e precisava de assistência médica urgente. Foi retirado do cruzeiro pela tripulação do EH-101 Merlin, de alerta na Base Aérea N.º 6, no Montijo.

De acordo com a Força Aérea Portuguesa, depois de resgatado, o homem foi transportado para o Aeródromo de Trânsito N.º 1, em Figo Maduro, Lisboa. Dali seguiu para uma unidade hospitalar.