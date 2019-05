Costa, Cristas e Catarina Martins na estrada ao quinto dia de campanha

António Costa diz que "há quem sonhe com má votação do PS" nas europeias

O secretário-geral do PS, a coordenadora do BE e a presidente do CDS-PP serão hoje os líderes partidários na estrada, num dia de campanha para as europeias com as caravanas dispersas pelo Norte, Centro e Sul do país.

Num dia em que a caravana socialista terá centenas de quilómetros pela frente, a primeira iniciativa do cabeça de lista do PS à eleições europeias de 26 de maio, Pedro Marques, será em Lisboa, num almoço com responsáveis de 'startups'.

À tarde, já na companhia do líder do partido, António Costa, o candidato do PS fará uma arruada em Coimbra. António Costa, que esteve ausente da campanha na quinta-feira, estará igualmente presente no jantar marcado para a Covilhã.

Mais a norte, a cabeça de lista do BE, Marisa Matias, irá começar o dia de campanha com uma visita ao início da tarde à Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) de Contumil, no Porto. Depois, ainda no Porto, Marisa Matias visitará a casa de uma cuidadora informal.

Já à noite, a coordenadora do BE, Catarina Martins, que tem sido uma presença constante ao lado da candidata do partido ao Parlamento Europeu, voltará a entrar na campanha, num comício em Aveiro.

O cabeça de lista do PSD, Paulo Rangel, irá regressar às tradicionais visitas a feiras, arrancando o dia de campanha na feira de Trancoso.

Dali, a caravana seguirá para Celorico da Beira, onde irá visitar uma queijaria artesanal, antes de um almoço dedicado ao setor agrícola.

Já na Guarda, Paulo Rangel irá ao final da tarde visitar o Hospital distrital, seguindo depois para junto da Sé Catedral, para contactos com a população, antes de um jantar com militantes e simpatizantes do PSD.

A sul, o cabeça de lista do CDS-PP, Nuno Melo, terá logo pela manhã a companhia da líder do partido, Assunção Cristas, no mercado de Olhão, mas será já sozinho que seguirá para outro mercado, o de Faro.

Depois de já ter estado numa das zonas dos grandes incêndios de 2017, onde morreram mais de cem pessoas, à tarde a caravana centrista seguirá para Monchique, onde deflagrou o maior incêndio do ano passado, que lavrou durante uma semana e consumiu mais de 27 mil hectares de floresta.

Do Algarve, onde ainda visitará à tarde uma empresa de congelados, em Lagos, Nuno Melo irá 'subir' para o distrito de Setúbal, para um jantar no Montijo.

Pelo Alentejo, a CDU irá começar o dia em contactos com trabalhadores da Câmara Municipal da Vidigueira, seguindo depois para um almoço com apoiantes, em Cuba.

Já ao final da tarde, o cabeça de lista da CDU, João Ferreira passará por Beja, para contactos com a população, antes de um jantar em Serpa.