Engenheiro ou arquiteto? Fez burlas em cinco países e fugiu de prisão no Brasil

Apresentava-se como engenheiro civil ou arquiteto. Criou empresas de construção civil em Portugal, Brasil, Argentina, Espanha e França. E até apresentava documentos nas finanças com os rendimentos do trabalho.

O problema é que este "empresário" afinal era um burlão que usava a identificação de outras pessoas para criar as firmas e passar recibos dos trabalhos que executava. No final do ano, quando iam tratar da declaração de IRS as vítimas eram confrontadas com rendimentos muito superiores ao que tinham recebido e ainda tinham de pagar imposto sobre esses salários.

Era assim que descobriam também que eram proprietários de uma empresa de trabalho temporário que desconheciam.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O responsável por este esquema foi esta semana detido pela Polícia de Segurança Pública e depois de ter sido presente a um juiz ficou em prisão preventiva, segundo um comunicado divulgado este domingo pela PSP.

O homem tem 57 anos, está acusado de vários crimes contra o património, e foi detetado pelos elementos da divisão de investigação criminal da polícia no cumprimento de dois mandados de busca. Durante a investigação os agentes descobriram que o alvo dos mandados eram suspeito da prática de vários crimes de furto e uso de documento alheio, falsificação de documentos e burla qualificada, crimes praticados não só em Portugal como também nos países já referidos.

De acordo com a PSP o suspeito detido utilizava várias identidades - que "retirou" de outras pessoas - e tinha pendentes quatro mandados de detenção, com um deles a solicitar a detenção por se encontrar indiciado na prática de dez crimes de falsificação/contrafação de documentos e 11 crimes de burla qualificada.

No comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da polícia acrescenta que o homem chegou a estar detido no Brasil, na sequência de um mandado de captura internacional, mas que terá fugido da prisão enquanto aguardava a extradição para Portugal.

Na sequência das buscas foram-lhe apreendidos computadores, telemóveis, cartões SIM e outros equipamentos e documentação que a PSP não especifica.