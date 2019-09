Encontrado corpo de triatleta desaparecido no rio Minho

Os atletas tinham de nadar 750 metros no rio Minho

Navio espanhol reforça terça-feira buscas pelo triatleta desaparecido no rio Minho

Valentina Marcelino, com Lusa

Valentina Marcelino, com Lusa

A Policia Marítima de Caminha confirmou ao DN a informação, que tinha sido avançada pela RTP. Segundo os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira, que também têm participado nas buscas, o corpo do triatleta, de 23 anos, foi encontrado no Rio Minho, junto aquela localidade.

O comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervãens Costa, precisou que o corpo foi avistado pelas 07:10, a flutuar, frente às piscinas de Vila Nova de Cerveira. "As águas do rio estão muito quentes, o que terá acelerado a flutuação", afirmou.

Segundo Pedro Costa, pelas 08:30 o cadáver já tinha sido retirado da água pelos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira e levado para terra numa embarcação da Marinha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O corpo foi "avistado por um bombeiro" da corporação de Vila Nova de Cerveira, a cerca de 500 metros a montante do cais, onde estava o navio da Marinha, acrescentou.

O triatleta desapareceu no domingo, dia 1 de setembro, quando fazia a travessia do rio Minho, durante o XII Triatlo da Amizade Cerveira-Tomiño, organizado pelos municípios de Vila Nova de Cerveira, Alto Minho, e Tomiño, Galiza.

As buscas têm estado a ser feitas com lanchas, uma delas espanhola, motas de água, botes e, da parte da tarde, com um avião que tem a vantagem de percorrer uma área extensa.

Para esta quinta-feira estavam previstas, além disso, buscas apeadas nas margens do rio, quer em território português, quer em território espanhol.

As causas para o desaparecimento e morte de Rafael Sá ainda não estão esclarecidas. Os atletas teriam de fazer um percurso de 750 metros no rio Minho, a primeira parte da prova. O jovem de Barcelos ter-se-á sentido mal logo no início da prova de triatlo e deixou de ser visto a nadar.

Os meios de socorro iniciaram de imediato as buscas, mas sem sucesso", explicou, no domingo, o presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira.

O jovem praticava desporto regularmente, mas que este domingo foi a sua estreia no triatlo.