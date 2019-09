Dois meios aéreos enviados para Albergaria-a-Velha

A Proteção Civil enviou, ao fim da manhã desta sexta-feira, mais dois meios aéreos para combater o incêndio que lavra no concelho de Albergaria-a-Velha, distrito de Aveiro.

Segundo informação do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil (CNEPC), os meios aéreos adicionais foram enviados para o local cerca das 11:30.

O fogo iniciou-se na localidade de Paus, freguesia de Alquerubim, concelho de Albergaria-a-Velha, estando a ser combatido por duas centenas e meia de operacionais.

A pedido da Proteção Civil e para facilitar a movimentação das equipas de bombeiros, o Exército enviou esta sexta-feira duas máquinas de rasto e 10 militares para procederem à abertura de caminhos naquela zona.

Uma terceira viatura de rasto com cinco militares do Exército foi enviada também esta manhã para a zona de Águeda, um dos vários locais do distrito de Aveiro onde há incêndios ativos. De acordo com a CNEPC, esse fogo no lugar da Veiga (Águeda) já está dominado.