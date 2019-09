Dez chefes de equipa de urgência do Hospital Garcia de Orta demitem-se

Dez chefes de equipa de urgência e outros tantos médicos internos do Hospital Garcia de Orta, em Almada, apresentaram a demissão ao Conselho de Administração daquela unidade hospitalar.

Em comunicado assinado por João Araújo Correia, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, são justificadas estas demissões com o facto de a administração do hospital ter "retirado a cirurgia geral da presença física no Serviço de Urgência", o que de acordo com esta nota vai "pôr em perigo os doentes do foro cirúrgico, que ficam dispersos numa amálgama de doentes ainda maior".

Eis o comunicado na íntegra:

"Hoje, 12 de setembro de 2019, demitiram-se 10 Chefes de Equipa de Urgência do Hospital Garcia de Orta e outros tantos Internistas que exercem funções no Serviço de Urgência demitiram-se em bloco, em carta enviada ao Conselho de Administração.

Esta atitude da Medicina Interna no Hospital Garcia de Orta deve merecer uma atenção especial, porque no Hospital Garcia de Orta a Medicina Interna tem dado provas de enorme capacidade de trabalho e iniciativa, sendo considerada como exemplo no caso da Hospitalização Domiciliária. Este protesto dos Internistas do Hospital Garcia de Orta deve-se à decisão do Conselho de Administração de retirar a Cirurgia Geral da presença física no Serviço de Urgência. É evidente que isso levará a um esgotamento ainda maior dos Internistas na Urgência, para além de pôr em perigo os doentes do foro cirúrgico, que ficam dispersos numa amálgama de doentes ainda maior!

A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna expressa aqui toda a sua solidariedade aos Internistas do Hospital Garcia de Orta, esperando que o Conselho de Administração reveja rapidamente a decisão tomada, porque estão em causa o desrespeito pelos especialistas de Medicina Interna e, mais do que tudo, a assistência médica segura a que todos temos direito."