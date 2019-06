Detido homem que aliciava crianças para práticas sexuais nas redes sociais

Um homem de 71 anos foi detido esta quarta-feira, em Lisboa, suspeito de criar perfis falsos em redes sociais com o objetivo de aliciar menores para práticas sexuais e de partilhar fotografias e filmes com conteúdos pornográficos com crianças. Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, o arguido é um professor reformado e não tinha quaisquer antecedentes criminais.

De acordo com as autoridades, o detido fazia-se passar por um adolescente nas redes sociais para poder cativar jovens do sexo feminino de idades até inferiores a 14 anos. O homem pedia que lhe enviassem vídeos e fotografias das jovens em poses pornográficas.

A detenção decorreu no seguimento de uma investigação tutelada pelo Ministério Público, do Departamentos de Investigação e Ação Penal de Albufeira.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial.