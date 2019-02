Depressão Helena. TAP desvia avião e escola em Espinho fica sem telhado

O mau tempo que se tem feito sentir esta sexta-feira em algumas zonas de Portugal por causa da depressão "Helena" já obrigou a TAP a enviar para o aeroporto de Faro um voo que tinha Lisboa como destino original, admitindo a empresa reencaminhar mais voos durante o dia.

Em Espinho a Escola Secundária Manuel Gomes de Almeida foi evacuada depois de perder parte do telhado do edifício administrativo, e em Famalicão (na Avenida General Humberto Delgado, no campo da Feira) foi cortado o trânsito no sentido Braga/Porto, cerca das 9.30 horas.

Estas foram algumas das 382 ocorrências que a Proteção Civil registou até às 13:30 de hoje, destacando-se a queda de árvores e as inundações devido à precipitação intensa. De acordo com informação divulgada na página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil a resposta a estas situações mobilizou 1239 operacionais e 486 veículos.

No que diz respeito às alterações provocadas no aeroporto pelo vento forte em Lisboa, fonte oficial da companhia aérea disse à agência Lusa que, "devido às atuais condições meteorológicas, o voo TP1025 Madrid-Lisboa divergiu para Faro. Outros voos poderão também divergir nas próximas horas". No site da ANA -- Aeroportos de Portugal é possível verificar também que, em Lisboa, houve um voo da Easyjet, proveniente de Londres, que divergiu e dois da Ryanair, de Bruxelas e Frankfurt, que foram cancelados. Muitos dos voos registam, também, atrasos. No aeroporto do Porto há também alguns voos atrasados, mas, para já, não se encontram registos de cancelamentos, nem de divergências.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar até às 21:00 de hoje sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima.

Além do vermelho para a agitação marítima, o IPMA emitiu avisos laranja e amarelo para esta sexta-feira e sábado, devido ao vento, para todos os distritos de Portugal continental, exceto Évora, e devido a neve para Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

Para hoje está previsto vento forte de noroeste, com rajadas até 75/85 quilómetros/hora no litoral, que deverão atingir valores da ordem de 110 km/h a norte do cabo Mondego e nas terras altas do Minho e Douro litoral e da região Centro.

Foi devido a uma rajada de vento que parte do telhado da Secundária Manuel Gomes de Almeida, em Espinho, tombou. A escola em causa é frequentada por cerca de 1500 estudantes e por uma equipa de 100 docentes, administrativos e auxiliares, sendo que, segundo declarou à Lusa o diretor do respetivo agrupamento, Ilídio Sá, "ninguém se magoou".

Os estragos foram causados "por uma rajada muito forte, porque se sentiu o edifício estremecer e em cinco segundos tinha tombado parte do telhado", contou. Segundo Ilídio Sá, as aulas já não serão retomadas hoje, mas no local estão agora bombeiros e outros elementos da Proteção Civil a avaliar a estabilidade geral do edifício, a remover as placas de alumínio que caíram da cobertura e a verificar o material necessário para as obras de segunda-feira, que "terão que ser reajustadas para responder ao que aconteceu".

Sendo a Escola Secundária Manuel Gomes de Almeida um edifício construído pela entidade pública empresarial Parque Escolar, a execução dos trabalhos será assegurada por essa estrutura, que já antes teve que lidar com danos na cobertura do mesmo imóvel. "É a segunda vez que passa por cá um fenómeno climatérico deste tipo", lamenta Ilídio Sá.

Quanto ao total de ocorrências, os dados disponíveis dizem respeito ao período entre a passada quarta-feira e as 13:00 de hoje, como explicou à Lusa o comandante Miguel Oliveira, da ANPC. "Os dados dizem respeito ao período de elevação do estado de alerta de azul e amarelo que se assiste desde o dia 30, tendo até ao momento sido registadas 636 ocorrências em todos os distritos a norte de Lisboa, incluindo a capital, sendo Coimbra aquele que registou maior número de registos", disse.

O responsável avançou que as ocorrências mais frequentes - 296 - estão relacionadas com quedas de árvores, frisando que "pode não ser a totalidade da árvore, mas ramos ou folhagem". Miguel Oliveira referiu que entre as ocorrências estão também quedas de estruturas e movimentos de massa, ou seja, deslizamentos de terras.