Denunciou racismo na PSP e foi expulso do maior sindicato

Manuel Morais, 53 anos, é agente do Corpo de Intervenção e ativista na ASPP há cerca de 30 anos

"Há polícias racistas e xenófobos e as organizações nada fazem"

Manuel Morais, agente do Corpo de Intervenção da PSP, deixou a vice-presidência da Associação Sindical de Profissionais de Polícia (ASPP), o maior sindicato da PSP no qual era um dirigente ativista há quase 30 anos.

Desde a passada sexta-feira que o presidente da ASPP, Paulo Rodrigues, estava a ser pressionado por sócios e, principalmente, por polícias que nas redes sociais e numa petição pública exigiam a demissão deste dirigente. Acabou por ceder e deixar cair um histórico do sindicalismo, que mais não tem feito, se não repetir o que diversas entidades internacionais já denunciaram.

Na origem desta onda de contestação está a opinião que Manuel Morais, 53 anos, expressou numa reportagem da SIC, na passada quinta-feira, sobre a intervenção policial violenta nas zonas urbanas sensíveis, na qual alertava para a necessidade de "desconstruir" o preconceito racial "na sociedade em geral", assumindo que o racismo e a xenofobia existem também nas forças de segurança.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Há cerca de um ano, numa entrevista ao DN em que também denunciara essas questões, foi também alvo de contestação interna, mas nessa altura a ASPP ainda o apoiou.

Esta manhã este agente do Corpo de Intervenção, licenciado em Antropologia e autor de uma tese sobre a preconceito racial na polícia, esteve presente numa reunião do Conselho Executivo da ASPP (com os membros da Direção) e não teve outra saída se não colocar o seu lugar à disposição, o que foi imediatamente aceite.

"Sou demitido porque penso, porque sou um cidadão livre", assinalou ao DN, confirmando a sua saída. Morais garante que mantém as suas ideias e que não cede a pressões. "Não recuo um milímetro no que expressei. Vou continuar a minha luta fora da ASPP. Nunca irei desistir daqueles que são as grandes linhas da minha vida: uma sociedade e uma polícia melhor! Serão os meus objetivos até ao último dia da minha vida".

Morais sublinha que, em contrapartida com o que aconteceu no sindicato, a "hierarquia da polícia" o tem tratado "com toda a dignidade".

Paulo Rodrigues, que não respondeu ao contacto do DN para comentar a saída de Morais, tinha admitido, na passada sexta-feira, que estava "muito difícil não ceder" à pressão quem vem dos associados, a pedir que Morais seja expulso. Garantiu que a ASPP "desconhecia" a participação do seu número dois no programa televisivo.

Para a ASPP, há outra preocupação ainda: com a nova lei sindical da PSP aprovada, que faz depender o número de dirigentes com direito a folgas sindicais da representatividade dos sindicatos, abriu a "guerra" entre as 17 estruturas para a "caça" ao sócio - e perder associados é fragilizar o seu poder.

"O que nos preocupa é que as declarações do Manuel Morais, apesar de terem sido a título pessoal, geraram uma enorme onda de contestação de muitos sócios que entendem que a opinião dele não representa os polícias", sublinhou Paulo Rodrigues.

A petição pública, que conta neste momento com menos de 300 assinantes, refuta qualquer comportamento racista na polícia. "Mesmo nos tempos de juventude, em que percorria os típicos bairros da Amadora, onde éramos apedrejados e cuspidos, como se fôssemos excremento. Mesmo aí, nunca vi ninguém usar da condição policial para ser arrogante, xenófobo ou racista", declara o criador do documento, que não se identifica.

A reportagem televisiva foi para o ar três dias depois de oito agentes da PSP terem sido condenados por sequestro, agressões e injúrias contra seis jovens da Cova da Moura, num processo que começou com uma acusação inédita contra 18 polícias, também pelo crime de tortura motivado pelo ódio racial.

A SIC garantiu que a peça nada teve a ver com o julgamento - aliás nenhuma referência é feita ao caso - e estava programada com antecedência. Na petição, no entanto, é salientado o timing da mesma, face à condenação dos agentes, servindo para criticar ainda mais Manuel Morais.