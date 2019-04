Acidentes mortais com autocarros desde 2001

Cronologia dos acidentes mortais com autocarros ocorridos em Portugal desde 2001:

Março de 2001 -- A queda da ponte de Entre-os-Rios provoca 59 vítimas mortais, a maioria das quais seguia num autocarro. No mesmo mês, um autocarro atropela mortalmente uma adolescente de 13 anos, despistando-se depois numa ravina em Sesimbra, e um autocarro da Câmara de Viseu que transportava um grupo de idosos, proveniente de Fátima, cai numa ravina no Itinerário Principal 3, perto da barragem da Aguieira. Do acidente resultam 14 mortos e 24 feridos.

J​​​​​unho a novembro de 2001 -- Três pessoas morrem na sequência de colisões entre autocarros e um camião e um ligeiro nas zonas de Coimbra e Castelo Branco.

Outubro de 2002 -- Uma colisão entre um autocarro e um camião-cisterna na Autoestrada 23, que acaba por provocar mais dois desastres na via com automóveis e outro veículo pesado, faz um morto e 24 feridos, três dois quais em estado grave.

Julho e agosto de 2003 -- Quatro jovens entre os 11 e 26 anos morrem quando o automóvel em que circulavam colide com um autocarro em Santo Tirso. Um mês depois, um autocarro desgovernado no Porto atropela três pessoas, uma das quais, de 69 anos, acaba por falecer no hospital. A viatura, da Sociedade Colectiva de Transportes do Porto, fazia a habitual carreira entre Viso e a Praça da Liberdade.

Maio a outubro de 2004 -- Dois acidentes com autocarros - em Lisboa e em Loures - provocam dois mortos. Num dos casos, um taxista morre em Lisboa depois de chocar com um autocarro da Carris, no outro, o passageiro de um veículo pesado é atingido pela roda de um camião que se soltara na Autoestrada 8, em Loures.

Setembro e outubro de 2005 -- Uma pessoa morre e 45 ficam feridas após o despiste de um autocarro na via de acesso de Albergaria-a-Velha à Autoestrada 1. Duas colisões distintas com pesados de passageiros matam a condutora de um automóvel, com 24 anos, em Valença, e um jovem de 23 anos, condutor de uma moto.

Fevereiro de 2006 -- A colisão entre um autocarro de turismo romeno e um veículo ligeiro provoca um morto e um ferido grave em Bensafrim, no concelho de Lagos.

Novembro de 2007 -- Dezassete pessoas morrem e 23 ficam feridas num embate entre um ligeiro e um autocarro que transportava 38 elementos na Autoestrada 23, em Vila Velha de Ródão.

Maio de 2008 -- Uma menina de 12 anos morre e três crianças sofrem ferimentos ligeiros devido à colisão de um autocarro e um pesado de mercadorias na Estrada Nacional 379 (entre Sesimbra e Setúbal), no Alto das Vinhas.

Junho de 2008 -- Um autocarro da transportadora urbana STCP (Sociedade de transportes Coletivos do Porto) atropela um casal numa passadeira no Porto, provocando ferimentos graves na mulher e a morte do homem.

Julho de 2008 -- Um autocarro da Transdev que transportava público para a X Festa Concelhia do Idoso de Vila Verde atropela seis pessoas que tinham saído de outra viatura numa quinta em Darque, Viana do Castelo. Um homem morre e mais cinco pessoas ficam feridas.

Dezembro de 2008 -- Uma colisão entre um autocarro e um veículo ligeiro na Estrada Nacional 125, entre Faro e Loulé, provoca um morto e um ferido sem gravidade em Alfarrobeira.

Janeiro de 2009 -- O condutor de um autocarro da empresa Rodonorte Santos morre e outra pessoa, o único passageiro, fica ferida após um despiste no Itinerário Principal 4, perto de Bragança.

Junho de 2009 -- Um autocarro colide com um camião na Autoestrada 1, um acidente que causa 19 feridos ligeiros e dois graves. Um dos dois feridos mais graves acaba por morrer no Hospital de São José, dias depois.

Outubro de 2009 -- O capotamento de um autocarro na Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira, provoca um morto, sete feridos graves e 20 ligeiros. O veículo, da empresa Autoviação Aveirense, transportava o Orfeão de Águeda, que deveria atuar em São Paio de Oleiros. Um acidente de autocarro no Nordeste, S. Miguel, nos Açores, causa a morte do condutor da viatura, cujo corpo foi encontrado junto aos destroços poucas horas depois. O veículo foi arrastado por uma enxurrada quando circulava nas imediações da freguesia de Algarvia, no concelho de Nordeste, tendo caído numa ravina com várias dezenas de metros de profundidade.

Agosto de 2010 -- O despiste de um autocarro dos Transportes Coletivos do Barreiro, em frente da estação do terminal rodofluvial, causa um morto e quatro feridos ligeiros. O acidente ocorreu quando o autocarro, que se preparava para largar e recolher passageiros, se despistou junto a uma paragem em frente à estação do terminal do Barreiro e embateu noutro autocarro da mesma empresa municipal de transportes públicos.

Outubro de 2010 -- Quatro pessoas morrem num acidente de viação no Itinerário Principal 4. Ao quilómetro 93, uma colisão entre um ligeiro e um miniautocarro provocou quatro mortos, três alunos polacos e um residente de São Cibrão, e 10 feridos ligeiros, todos jovens do Abambres Sport Club.

Novembro de 2010 -- Uma pessoa morre e outra ficou ferida num acidente rodoviário na estrada nacional 120 entre Lagos e Aljezur, na localidade de Bensafrim, no Algarve. O acidente teve origem no despiste de uma viatura ligeira, que foi embater no autocarro que circulava na faixa de rodagem oposta. As duas vítimas eram passageiras da viatura que se despistou.

Abril de 2011 -- Uma pessoa morre e outras 32 ficam feridas, 12 das quais em estado grave, num despiste e capotamento de um autocarro, em Taveiro, no concelho de Coimbra. Todos os passageiros eram hemofílicos e deslocavam-se para as termas do Luso para participar num encontro promovido pela Associação Portuguesa de Hemofilia.

Outubro de 2011 -- Uma colisão entre um autocarro, que seguia sem passageiros, e um veículo ligeiro de mercadorias provoca um morto e dois feridos, um deles em estado grave, na localidade de Póvoa da Galega, concelho de Mafra.

Março de 2012 -- Uma jovem morre na sequência do despiste de um autocarro de transporte escolar em Vila Nova da Rainha, Tondela. O despiste provocou ainda oito feridos, dois dos quais em estado grave (o motorista e um adolescente).

Maio 2012 -- Um automóvel despista-se em Vieira do Minho, colide frontalmente com um autocarro da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, em Famalicão, e provoca a morte de três ocupantes do veículo ligeiro.

Julho 2012 -- O despiste de um autocarro de 20 lugares, da Câmara de Tabuaço, provocou 18 feridos e uma vítima mortal quando galgou o 'rail' da berma da estrada e caiu numa ravina, com cerca de 40 metros, na zona de Botinas. Os passageiros eram membros da Associação Juvenil e de Solidariedade Social Amigos do Pereiro.

Janeiro de 2013 - Um autocarro despista-se e cai numa ravina na Sertã, distrito de Castelo Branco, provocando 11 mortos e 32 feridos.

Dezembro 2013 -- Um morto e um ferido grave foi o resultado de dois acidentes que ocorreram no Itinerário Principal 4, na zona de Vila Real, envolvendo um autocarro.

Fevereiro 2014 -- O condutor de um autocarro atropelou uma criança de 10 anos em Ponta Delgada, nos Açores.

Setembro 2014 -- Uma pessoa morreu e uma pessoa ficou ferida num acidente que envolveu uma viatura ligeira, um autocarro e um pesado de mercadorias, em Santarém.

Outubro 2014 - Um homem morreu na sequência da colisão de um veículo ligeiro e um autocarro escolar, em Lousada.

Junho 2015 -- Quatro pessoas morreram e 29 ficaram feridos quando um autocarro de turismo se despistou na Autoestrada 22, junto ao nó de Paderne, no sentido Faro-Portimão, no Algarve. O despiste de um autocarro na Autoestrada 2, na zona de Almodôvar, causou três mortos e mais de uma dezena de feridos.

Novembro 2015 - Um acidente envolvendo um camião e um autocarro de passageiros na ilha de São Miguel, Açores, provocou um morto e 10 feridos. Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas na sequência de um acidente entre um veículo ligeiro e um autocarro na Avenida da República, em Lisboa.

Dezembro 2015 -- Um choque em cadeia ocorrido na Autoestrada 12, em Setúbal, envolvendo 15 viaturas ligeiras, um autocarro de passageiros e um motociclo provocou um morto e 15 feridos.

Março 2016 -- Um morto e dois feridos num acidente que ocorreu em Barcelos, envolvendo um automóvel ligeiro e um autocarro.

Abril 2016 -- Um morto num acidente envolvendo um autocarro e um motociclista em Almada, distrito de Setúbal.

Maio 2016 - Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas numa colisão entre um automóvel e um autocarro ocorrida entre Monforte e Fronteira, no distrito de Portalegre.

Outubro 2016 - Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em Matosinhos, no Porto, depois de terem sido abalroadas por um autocarro que se despistou.

Agosto 2017 -- Um morto e 31 feridos foi o resultado de um embate entre um autocarro e um veículo pesado que ocorreu na Autoestrada 1, entre os nós de Santarém e do Cartaxo.

Setembro 2017 - Um homem morreu na sequência de acidente que envolveu um autocarro e uma carroça em Valpaços, distrito de Vila Real.

Dezembro 2017 - Um homem morreu numa colisão entre um automóvel e um autocarro no distrito de Portalegre.

Janeiro 2018 - Um homem morreu numa colisão entre um automóvel e um autocarro na Estrada Nacional 10, em Setúbal.

Março 2018 - Uma mulher morreu na Trofa, distrito do Porto, na sequência de um atropelamento por um autocarro.

Abril 2018 - Uma pessoa morreu e 48 ficaram feridas num despiste de autocarro que ocorreu em Nisa, distrito de Portalegre.

Agosto 2018 - Um homem de 55 anos morreu na sequência de uma colisão entre um automóvel e um autocarro na zona da Quinta do Conde, Setúbal.

Abril 2019 - Pelo menos 28 pessoas morreram na sequência de um despiste de um autocarro turístico ocorrido em Santa Cruz, na Madeira.