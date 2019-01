Cristina Gatões é a nova diretora nacional do SEF

O Governo designou na terça-feira Cristina Gatões para diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), substituindo no cargo Carlos Moreira, que avançou com um pedido de exoneração "por motivos pessoais".

"Cristina Gatões é atualmente diretora nacional adjunta do SEF, iniciando funções como diretora nacional no dia 16 de janeiro de 2019", refere um comunicado do gabinete do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cristina Gatões é inspetora coordenadora superior da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Cristina Gatões vai substituir Carlos Moreira, que foi nomeado para o cargo em 9 de outubro de 2017, com o comunicado a referir que o atual diretor do SEF avançou com um pedido de exoneração por motivos pessoais.

A nova diretora nacional foi também diretora regional do Norte e do Centro do SEF.

Cristina Gatões foi ainda chefe do Departamento Regional de Emissão de Documentos, responsável pelos Departamentos de Fiscalização e de Documentação e inspetora, cargos desempenhados na Direção Regional do Centro, tendo sido igualmente inspetora no Posto de Fronteira do Aeroporto de Lisboa.

Pouco depois de ter tomado posse, Carlos Moreira foi notícia por ter mandado arquivar uma auditoria que propunha sanções disciplinares por indícios de corrupção na conceção de vistos sem o requisito obrigatório de prova de entrada legal no nosso país.

Também Cristina Gatões se viu envolvida em polémica quando o DN noticiou que o SEF pagava carro e motorista para que esta se deslocasse entre Lisboa e Coimbra (local onde vivia), quando era diretora nacional adjunta.