Criança de três anos morre atropelada na Figueira da Foz

Uma criança de três anos morreu esta quinta-feira atropelada por um motociclo na localidade de Marinha das Ondas, no sul do concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, disse fonte dos bombeiros.

Em declarações à Lusa, João Moreira, comandante dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF), disse que a corporação foi acionada para um atropelamento por um motociclo no centro da localidade da Marinha das Ondas, perto da igreja e que, quando os operacionais chegaram ao local, depararam-se com uma criança "já cadáver".

De acordo com o comandante dos BVFF, a vítima mortal é um rapaz de três anos e a família reside na zona de Santa Eufémia, Leiria.

Ainda segundo João Moreira, aparentemente a criança terá atravessado a estrada para ir ter com a avó que a esperava do outro lado da via, quando foi atropelada pelo motociclo e terá tido morte imediata.

O acidente provocou ainda dois feridos, considerados ligeiros, ambos transportados ao hospital distrital da Figueira da Foz: o condutor do motociclo, um homem de 37 anos e a avó da vítima mortal, que ficou em estado de choque.

O corpo do menino ficou no local mais de duas horas - o alerta para o acidente foi dado às 16:12 e a sua remoção para a delegação de Coimbra do Instituto Nacional de Medicina Legal aconteceu já depois das 18:30, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil - até serem cumpridos os formalismos legais, que envolveram a declaração de óbito e a investigação ao acidente, cumprida por um médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e elementos da GNR.

No local estiveram três ambulâncias com seis operacionais dos BVFF, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER/INEM), uma equipa de psicólogos do INEM e a GNR, que tomou conta da ocorrência.