Construção do Túnel do Bolhão arranca no dia 20 e muda o trânsito no Porto

A construção no chamado Túnel do Bolhão, no centro do Porto, começa no próximo dia 20 mas o impacto da obra no trânsito portuense começa a fazer sentir-se já no dia 13, terça-feira. Neste dia serão introduzidas as primeiras alterações ao trânsito, designadamente alterações de sentidos de circulação em algumas ruas envolventes, informa a Câmara do Porto. A obra irá durar cerca de um ano e custará 3,5 milhões de euros, segundo foi anunciado no lançamento da empreitada, em 2018.

O túnel irá fazer a ligação entre as ruas do Ateneu Comercial do Porto e Alexandre Braga, passando sob a Rua Formosa. "Vai possibilitar o acesso direto ao piso subterrâneo de logística do Mercado do Bolhão quando este reabrir. Será, por isso, uma infraestrutura essencial para o funcionamento do mercado e também para a proteção da mobilidade na sua envolvente, já que absorverá o trânsito de veículos para abastecimento dos comerciantes", diz a autarquia em nota de imprensa esta sexta-feira divulgada.

A obra esteve dependente do visto do Tribunal de Contas, já emitido, e arranca este mês, decorrendo em paralelo com empreitada de requalificação do mercado, que está em curso. Afirma a Câmara que "permitirá à cidade do Porto não só voltar a ter o seu tradicional mercado de frescos, mas reunir neste condições de higiene e segurança alimentar acrescidas e essenciais nos dias de hoje. Isto porque o túnel permitirá cargas e descargas diretas, sem transporte de alimentos pela rua a céu aberto".

O impacto irá também fazer-se sentir na circulação automóvel na zona central da cidade. "Será beneficiada, já que todo o trânsito relacionado com o Mercado do Bolhão será realizado através do túnel. Deixará então de haver camiões parados na envolvente das entradas do mercado, aliviando portanto substancialmente as ruas circundantes e, como tal, o fluxo em grande área da cidade", considera a autarquia presidida por Rui Moreira.

Conheça as alterações no trânsito

As alterações no trânsito são várias e a Câmara do Porto revela como tudo funcionará durante o período em que a obra irá decorrer. A primeira fase das alterações consiste na inversão do sentido nas ruas da Firmeza, de Anselmo Braancamp e do Moreira. Assim, a partir de 13 de agosto:

- a Rua da Firmeza passa a dar entrada na Baixa, adotando para tal o sentido Nascente-Poente;

- na Rua de Anselmo Braancamp, o trânsito passa a ser feito no sentido ascendente (Sul-Norte);

- a Rua do Moreira passa a dar escoamento para saída da cidade, pelo que o trânsito será feito no sentido Poente-Nascente.

A rede da STCP ira também ter alterações, "nomeadamente com a criação de duas novas paragens com abrigos que vêm substituir as que se torna necessário suprimir por forma a respeitar a nova orientação da circulação. São, assim, desativadas duas paragens na Rua Formosa e passam a funcionar duas novas na Rua de Fernandes Tomás, que dizem respeito às linhas 301, 305, 401, 700, 800, 801, 7M e 8M".

A partir de 20 de agosto, haverá então mais condicionamentos no trânsito:

- corte de trânsito automóvel e de peões na Rua Formosa, entre as ruas de Sá da Bandeira e Santa Catarina;

- introdução de dois sentidos de trânsito na Rua de Fernandes Tomás > o sentido Poente-Nascente é autorizado a todos os veículos e o sentido Nascente-Poente é exclusivo a BUS entre as ruas de D. João IV e Sá da Bandeira, sendo o acesso aos parques de estacionamento autorizado a partir da Rua da Alegria.