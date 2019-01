Comunistas ao lado da PSP. "Factos pontuais" não podem desvalorizar trabalho da polícia

Desacatos aconteceram no Bairro da Jamaica, no Seixal

A violência no Jamaica tem três versões. Do pai, da vítima e a verdadeira?

O Partido Comunista Português (PCP) emitiu um comunicado sobre o episódio de violência que opôs agentes da PSP e moradores do bairro da Jamaica, no Seixal, no passado domingo. Os comunistas colocam-se ao lado das forças de segurança sem com isso deixarem de exigir que sejam apuradas todas as responsabilidades, caso existam.

"Como é público a PSP abriu um inquérito aos acontecimentos ocorridos em Vale de Chícharos.", lê-se no comunicado enviado às redações. Recusando-se "a alimentar a corrente" de generalizações a partir de "factos concretos e pontuais", o partido defende-se dizendo que isso só iria "animar um ambiente de insegurança e intranquilidade".

"Eventuais situações de recurso a violência não justificada, naturalmente condenável e que deve ser prevenida, não podem contribuir para desvalorizar a acção das forças de segurança e dos seus profissionais", conclui o PCP.