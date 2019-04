Colisão entre autocarro e automóvel faz dois feridos no Seixal

Paragem da TST na Praça de Espanha onde os passageiros apanham os autocarros para a Margem Sul do Tejo.

Autocarro despista-se no Barreiro. Um ferido grave e sete passageiros assistidos

Um autocarro TST e um veículo ligeiro de mercadorias colidiram, cerca das 05:30 da madrugada desta terça-feira, no Fogueteiro, concelho do Seixal e distrito de Setúbal, causando dois feridos ligeiros, informou a Proteção Civil de Setúbal.

De acordo com as autoridades, os feridos são os dois condutores das viaturas.

O alerta para a ocorrência, na Avenida 1º de Maio, no Fogueteiro, freguesia de Amora, no Seixal, foi dado às 05:28 do dia 9 de abril.

O autocarro da empresa Transportes Sul do Tejo (TST) não transportava passageiros, informou a fonte.

A TST confirmou que não havia passageiros a bordo e referiu que apenas o motorista foi encaminhado para o hospital, "por precaução".