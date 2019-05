Cascais. Menina de dez anos morre em acidente quando seguia na bagageira

Uma menina de 10 anos morreu no domingo à noite na sequência de um acidente de viação, quando viajava na bagageira do carro conduzido pela mãe.

O acidente ocorreu em Manique, concelho de Cascais, e envolveu duas viaturas ligeiras, de acordo com a GNR. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta foi dado às 00.22 para a Estrada Municipal 589. Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Alcabideche e a VMER do Hospital de S. Francisco Xavier, além da GNR.

Numa das viaturas seguiam oito pessoas, três crianças e cinco adultos, segundo o site Cascais24,. A criança que morreu seguia no porta-bagagens com outro adolescente de 13 anos. A condutora terá acusado álcool no sangue, com uma taxa de 0,5, informação que não foi possível confirmar junto das autoridades. Além da vítima mortal os restantes ocupantes sofreram ferimentos e foram conduzidos ao Hospital de Cascais. O rapaz de 13 anos que também seguia na bagageira sofreu ferimentos graves. No outro carro viajavam seis pessoas. O condutor, de acordo com o Cascais24, não possuía habilitação legal para conduzir.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O pai da vítima mortal falou esta manhã ao "Programa da Cristina", na SIC, e negou que a família estivesse a regressar a casa depois dos festejos do título de futebol do Benfica. Admitiu que houve uma saída noturna com amigos e que foi na viagem de regresso, já depois da meia-noite que ocorreu o acidente. O pai tinha feito a viagem noutra viatura, uns minutos antes.

"A minha esposa cometeu um erro, mas acha que precisa que lhe apontem o dedo?", disse Alexandre Santos, para quem "todos cometemos erros".

"Perdemos a nossa vida. Como é que eu digo aos irmãos que a irmã mais velha não vai regressar? Não sei como se carrega um fardo destes. A minha esposa vai carregar esta culpa até ao fim da vida dela. A filha veio de dentro dela. A culpa é dela, sempre será", lamentou o pai de Mariana, emocionado.