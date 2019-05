Carro da Uber embate contra terminal do aeroporto. Dois feridos

Um carro ao serviço da Uber embateu ao final da tarde desta quinta-feira numa das entradas do terminal 1 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. De acordo com as informações recolhidas pelo DN duas pessoas ficaram feridas.

Uma - um sem-abrigo que ali estava no momento - foi atropelada na altura da colisão e foi transportada para o hospital. O seu estado não é considerado grave. O outro ferido é o passageiro, de nacionalidade francesa, que seguia no carro e que sofreu ferimentos sem gravidade numa mão.

Segundo o que as autoridades apuraram até ao momento em causa pode estar uma falha mecânica do carro que levou a que o condutor perdesse o controlo do mesmo à saída do parque do estacionamento. Outra linha de investigação que a polícia está a seguir aponta para um possível problema momentâneo de saúde do motorista pois este é diabético.

O passageiro francês testemunhou à PSP que se apercebeu da aflição do condutor quando perdeu o controlo do veículo involuntariamente. Contou que o carro terá acelerado desenfreadamente contra as portas do terminal.

O motorista, de nacionalidade portuguesa e com 55 anos, está retido pela polícia e já foi submetido ao teste do álcool cujo resultado foi negativo.

Este incidente levou as autoridades a vedar o acesso à zona onde o carro embateu, mas não alterou a rotina do aeroporto.