Camião embate contra casa em Lousada e faz um morto

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na sequência de um despiste de um camião que acabou por embater contra uma casa esta segunda-feira em Lousada, disse ao DN o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

As duas vítimas eram os ocupantes do veículo pesado, de uma empresa de limpeza e saneamento, que se despistou esta tarde, às 16:20, no IC25, entre Paredes e Lousada, junto à saída para a freguesia da Ordem.

O veículo galgou um separador da via e embateu na casa.

O ferido grave foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local estiveram os bombeiros de Lousada e Freamunde, apoiados por seis viaturas.