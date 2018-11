Bruno de Carvalho detido na sequência da investigação a Alcochete

Mustafá e antigos dirigentes do Sporting: do apoio ao clube ao crime

Bruno de Carvalho foi este domingo detido no âmbito da investigação policial à invasão da academia de Alcochete. Também o chefe da claque Juve Leo, Nuno Vieira, conhecido como Mustafá, foi detido, confirmou o DN junto de fonte judicial.

As ordens de detenção foram emitidas pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. A Procuradoria-Geral da República já confirmou as detenções numa nota divulgada hoje à tarde: "Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b), do Código de Processo Penal, confirma-se que foram efetuadas duas detenções no âmbito do inquérito relacionado com as agressões na Academia do SCP em Alcochete. Os detidos serão oportunamente presentes ao Juiz de Instrução Criminal para aplicação das medidas de coação."

Tudo indica que os dois suspeitos deverão ser presentes a juiz para interrogatório esta segunda-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em causa estão os acontecimentos do dia 15 de maio quando um grupo de pessoas invadiu a Academia do Sporting em Alcochete e agrediu jogadores e treinadores. Logo nesse dia foram detidos 23 indivíduos, número que foi alargado nas semanas seguintes chegando a um total de 38 detidos. Todos estes suspeitos foram colocados em prisão preventiva, por ordem judicial, devido a fortes suspeitas da prática de crimes de terrorismo, sequestro, ofensas à integridade física, entre outros.

Estes acontecimentos, na semana que antecedeu a final da Taça de Portugal em futebol, que o Sporting perdeu para o Aves, levaram à queda de Bruno de Carvalho da direção do clube. Foi afastado e impedido de se recandidatar. A autoria moral desta ação criminosa esteve sempre em discussão com a responsabilidade do antigo presidente leonino a ser questionada.

As detenções de Bruno de Carvalho e de Mustafa, chefe da Juve Leo, inserem-se neste processo e se for imputada ao antigo presidente a autoria moral de crimes como terrorismo, a prisão preventiva deve ser pedida pelo Ministério Público e é uma forte possibilidade de ser confirmada por juiz de instrução. Os outros 38 detidos estão presos preventivamente, com o Tribunal da Relação de Lisboa a confirmar, em vários acórdãos, a legalidade deste medida de coação.

(Notícia em atualização)