Dois mortos em acidente em cadeia na A1

Um acidente em cadeia que obrigou neste início de madrugada ao corte total de circulação na A1, na zona de Pombal, fez pelo menos dois mortos e cinco feridos graves.

Segundo a SIC Notícias, pelo menos dez viaturas estão envolvidas no desastre, que teve início num choque entre dois camiões no sentido sul-norte, mas que depois levou a um choque em cadeia no sentido inverso. Os meios de socorro acorreram ao local, tendo sido necessário proceder a operações de desencarceramento.

Dadas as dimensões do acidente, a autoestrada esteve cortada nos dois sentidos. Passado cerca de uma hora, o trânsito no sentido sul-norte voltou a ser restabelecido, em fila única pela berma.

O nevoeiro na zona terá contribuído para o acidente.

Os trabalhos de limpeza da via prolongam-se pela madrugada dentro.

(Notícia atualizada às 1:06)