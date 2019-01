Assunção Cristas foi cozinhar para Cristina. Um arroz de atum para desenrascar

Telemarcelo. O site que envia beijinhos do Presidente da República é um sucesso

O ponto fraco de Costa e a vontade de dar uma cabeçada no Parlamento

Depois de Marcelo telefonar para Cristina a dar-lhe um beijinho de boa sorte pelo novo programa na SIC, Assunção Cristas foi cozinhar para a estrela das manhãs do canal que ainda mora em Carnaxide. Um arroz de atum, que é fácil, rápido e está sempre à mão para desenrascar uma refeição.

"Assunção cozinheira. Assunção mulher. Assunção na política. Assunção mãe. Assunção." Foi desta forma que Cristina Ferreira, no Programa da Cristina, apresentou a presidente do CDS, durante a emissão e na sua conta do Instagram. Cristas foi de avental, preparada para a refeição. Mas só se apresentou como "desenrascada" na cozinha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Durante a emissão, Assunção foi surpreendida ainda pela presença do marido, Tiago Graça, e a filha mais nova, Maria da Luz (e o cão da família). "Muitas vezes encontramo-nos às compras no supermercado", revelou a líder do CDS.

A determinada altura, Cristina pegou no telemóvel de Assunção Cristas, que admitiu que o tem sempre ao pé de si. "Veja lá se o Marcelo lhe liga, para si é mais fácil", e riram as duas muito. "Já me ligou em momentos improváveis", acrescentou Cristas.

A presidente do CDS reconheceu que "é exigente" para uma mulher andar na política, porque as mulheres fazem "muitas coisas", "mais do que os homens, eles fazem normalmente um bocadinho menos". Mas Cristas admitiu que, apesar dos filhos, "os filhos são das mulheres e dos homens e por isso todos têm de dar ao litro".

Depois de mais de 26 minutos de conversa, o programa seguiu a emissão em direto de um autocarro expresso de Lisboa para Fátima.