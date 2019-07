Acidente na A1 provoca sete feridos e corta trânsito junto a Santarém

Trânsito está cortado no sentido Norte-Sul.

Um acidente na Autoestrada do Norte (A1), no sentido Norte -- Sul, depois das portagens de Santarém, provocou este domingo sete feridos, dos quais três em estado grave, e levou ao corte do trânsito, segundo o CDOS.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à Lusa que o acidente, que ocorreu cerca das 16:30, envolveu duas viaturas ligeiras e provocou "sete vítimas", das quais quatro com ferimentos ligeiros e três em estado grave.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), o acidente ocorreu na A1, ao quilómetro 64, no sentido Norte -- Sul, depois das portagens de Santarém, encontrando-se, pelas 17:30, o trânsito cortado nesta via.

Para o local do acidente foram mobilizados 27 operacionais e cinco meios terrestres, segundo informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, disponibilizada na página na internet.

Em declarações à Lusa, a GNR explicou os utentes da A1, que circulam no sentido Norte -- Sul, têm que sair na saída de Santarém, apresentando como alternativas para quem se dirige até Lisboa as autoestradas A15 ou A8, e para quem segue para o Algarve o IC10 em direção à autoestrada A13.