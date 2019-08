Alerta de acidente aéreo em Canas de Senhorim foi falso alarme

Avião da Jet2 aterra de emergência no Porto para assistência médica

Falso alarme. Mais de 50 operacionais, 15 viaturas e dois meios aéreos foram esta quarta-feira mobilizados para um possível acidente aéreo em Canas de Senhorim, no concelho de Nelas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas no terreno nada de anormal foi encontrado."Foi falso alarme e os meios já estão a desmobilizar", confirmou ao DN fonte do Comando Distrital de Proteção Civil de Viseu.

Cerca das 16.00, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu disse que houve o alerta para a "queda de um meio aéreo", desconhecendo-se na altura de que tipo e se havia ou não vítimas. "O alerta foi dado por um popular, que sentiu um estrondo", contou.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado às 15:22. Os meios foram para o local, mas após buscas terrestres e aéreas concluiu-se que terá sido falso alarme. A GNR identificou a testemunha que deu o alerta e tenta perceber o que motivou a confusão.

Em declarações à CentroTV, o comandante dos bombeiros de Canas de Senhorim já tinha adiantado que "para já não se confirma nada. Estamos a efetuar buscas e não foi nada encontrado".