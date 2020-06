Homem detido na cidade do Porto por abuso sexual da filha de 12 anos

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção, na cidade do Porto, de um homem, de 46 anos, por suspeitas de abuso sexual da filha de 12 anos.

"O arguido, pai da vítima, praticou atos sexuais de relevo com aquela, o que lhe permitiu satisfazer os seus instintos de natureza sexual. A criança começou a ser abusada em finais do verão do ano passado [2019], com 12 anos", refere a PJ, em comunicado.

Este órgão de investigação criminal acrescenta que o detido, motorista de ligeiros e sem antecedentes criminais, está "fortemente indiciado pela prática de abuso sexual da sua filha menor", crime que ocorreu "desde finais de 2019, na cidade do Porto".

O homem, que está indiciado do crime de abuso sexual de crianças, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.