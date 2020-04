O perigo está identificado desde 2013, quando uma bactéria denominada Xylella fastidiosa dizimou os olivais em Apúlia, no sul de Itália, levando ao abate de milhões de árvores. Nos últimos anos, este agente infeccioso saltou fronteiras para os restantes países europeus - Portugal incluído - que se têm esforçado por travar a disseminação da praga, que pode afetar mais de 300 espécies vegetais, e não tem cura.

Agora, um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) traça vários cenários possíveis para a propagação da doença nos olivais, estimando custos que podem ultrapassar os vinte mil milhões de euros.