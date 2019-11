Há mais de 41 mil idosos a viver sozinhos ou isolados

Envelhecido, com pouca educação, mal pago. O retrato de Portugal na Europa

A Guarda Nacional Republicana (GNR) sinalizou 41 868 idosos a viverem sozinhos ou isolados em todo o país em outubro no âmbito da operação "Censos Sénior", anunciou esta segunda-feira a guarda.

Em comunicado, a GNR adianta ter reportado 215 situações de maiores vulnerabilidades às entidades competentes, sobretudo de apoio social. Outros 4274 idosos receberam apoio de outras instituições, que não são especificadas pela guarda.

De acordo com os dados, o maior número de idosos identificados a viver sozinhos ou isolados foi no distrito de Vila Real (4736), seguido da Guarda (4183), Faro (3272), Viseu (3201), Portalegre (3147) e Bragança (3142). Em Lisboa foram identificados 626 idosos a viver sozinhos ou isolados e no Porto 1.026.

Na operação "Censos Sénior 2019", realizada durante todo o mês de outubro, a GNR sinalizou idosos que vivem sozinhos e/ou isolados ou em situação de vulnerabilidade devido à sua condição física, psicológica ou outra que possa colocar a sua segurança em causa.

Durante a operação, os militares privilegiaram o contacto pessoal e a realização de ações em sala, para sensibilizarem este público-alvo para que não adotem comportamentos de risco, evitando que se tornem vítimas de crimes, como furtos, roubos ou burlas.

Desde o início do ano, a GNR realizou 388 ações em sala e 2720 ações porta a porta abrangendo um total de 27 727 idosos.

A primeira edição do "Operação Censos Sénior" realizou-se em 2011 e, desde então, a GNR tem vindo a construir uma base de dados geográfica com o objetivo de proporcionar um melhor apoio à população idosa.

Em outubro de 2018, a GNR tinha sinalizado 45 563 idosos a viver sozinhos ou isolados em todo o país.