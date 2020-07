Dados do instituto de estatística holandês, o Centraal Bureau voor de Statistiek, indicam que há cada vez mais portugueses a escolher a Holanda para viver, dos quais 2 841 em 2019, o que significa um aumento pelo quarto ano consecutivo.

A informação, citada pelo Observatório da Emigração (OE), sobre o número de novos emigrantes na Holanda entre 2000 e 2019, revela que se ultrapassaram as duas mil entradas de portugueses em seis anos (2008, 2012, 2013, 2017, 2018 e 2019), mas o último ano teve o maior crescimento.

"Pelo quarto ano consecutivo, aumentou o número de entradas de portugueses na Holanda (+18.4% em 2019). Com este crescimento, atingiu-se, em 2019, um novo máximo de entradas de portugueses em território holandês durante este século. Ao longo da série temporal em análise (2000-2019), a emigração portuguesa para a Holanda teve um valor mínimo em 2005, com 830 entradas, e um crescimento muito acentuado entre aquele ano e 2008. Uma ligeira descida entre 2013 e 2015 foi substituída por um crescimento contínuo nos anos seguintes. A Holanda é um dos poucos destinos importantes em que a entrada de portugueses tem aumentado continuadamente nos últimos anos", sublinha Inês Vidigal, autora do relatório, "Emigração para a Holanda aumenta pelo quarto ano consecutivo", recentemente publicado no OE.

Em 2019, entraram 235 954 estrangeiros na Holanda, sendo que os portugueses representavam 1.2% desse total. Este ano é, também, aquele que regista um maior número de novos imigrantes no país, com uma subida de 11,5 % relativamente a 2018 (210 917). E, desde 2007, que há um aumento consistente ao longo dos anos de nacionais de outros países.