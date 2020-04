Grupo Bel apresentou proposta de compra da Media Capital no início do mês

O empresário Marco Galinha, do grupo Bel, apresentou uma proposta de compra da Media Capital "no início do mês", confirmou hoje à Lusa a diretora de comunicação do grupo, Helena Gouveia. É a segunda proposta para a compra do grupo detentor da TVI no espaço de meio ano, depois da proposta da Cofina, que entretanto recuou no negócio.

Questionada pela Lusa sobre se o empresário tinha feito a proposta, a responsável afirmou: "Está confirmado". "Foi apresentada uma proposta e não era desconhecido de ninguém que havia um interesse do grupo Bel, nomeadamente do CEO [presidente executivo] do grupo, na aquisição da TVI, do grupo Media Capital", prosseguiu Helena Gouveia, confirmando assim a notícia avançada pelo jornal Público.

"O que posso confirmar enquanto grupo Bel é que há uma proposta que foi entregue e que há um consórcio envolvido para compra da Media Capital", acrescentou, sem revelar se a Prozis e a Apollo estão envolvidas no negócio.

A proposta, cujos valores envolvidos não foram avançados, "foi entregue no início deste mês", concluiu.

Marco Galinha é natural de Rio Maior, o sétimo de oito irmãos, que desde cedo se destacou na prática de desporto de alta competição tendo sido Campeão Nacional de Downhill em 1995. "Ingressa, em 1996, no Instituto Superior Técnico em Engenharia Informática, optando por não terminar a licenciatura para fundar, aos 20 anos, a sua primeira empresa - a Bel Network Solutions - dedicada ao desenvolvimento de software", pode ler-se no perfil publicado na página da empresa que fundou em 2001 e da qual é CEO.