Governo: pandemia provoca perdas no turismo que podem ser superiores a 50%

Sem turistas, desemprego cresce mais de 200% no Algarve

"Tínhamos há algumas semanas a estimativa de que poderíamos perder algo como 50%, evidentemente, que esta avaliação é uma avaliação sempre dinâmica e, tendo em conta os últimos desenvolvimentos, podemos inclusivamente esperar um pouco mais de perdas", avançou a secretária de Estado do Turismo.

Rita Marques, que falava aos jornalistas à margem da apresentação de uma campanha lançada pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) e a Associação de Turismo do Porto (ATP), afirmou que, ainda assim, o Governo está a "trabalhar num registo de otimismo moderado" para que o setor recupere no próximo ano.

Salientando as medidas que estão a ser tomadas pela administração central, como "preservar o emprego e garantir que as empresas possam sobreviver durante este ano extraordinariamente difícil", Rita Marques disse acreditar que, se as rotas aéreas forem recuperadas, o país tem "uma forte probabilidade" de recuperar "mais rápido" a atividade turística.

Questionada pelos jornalistas sobre o plano de rotas da TAP para a região Norte, nomeadamente, para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a secretária de Estado sublinhou que o Governo tem estado "muito ativo na angariação de novas rotas" para todos os aeroportos nacionais.

Quanto à decisão de deixar Portugal fora da lista de destinos seguros para viajar, anunciada pelo Governo do Reino Unido, Rita Marques garantiu não ter existido "qualquer alteração da planificação dos operadores aéreos".

"À data de ontem, não tivemos qualquer alteração da planificação dos operadores aéreos no que toca aos compromissos que tinham firmado connosco. Portanto, continuamos a contar que teremos até ao final de setembro dois mil voos do Reino Unido", assegurou.

A secretária de Estado do Turismo esteve esta quarta-feira presente no lançamento da campanha "Lá em Cima" que, desenvolvida pelo TPNP e pela ATP, pretende levar os portugueses a descobrirem e redescobrirem os quatro subdestinos da região Norte: Porto, Minho, Douro e Trás-os-Montes.