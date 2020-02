GNR mostra imagens dos cães subnutridos do cavaleiro João Moura

Um dia depois da detenção do João Moura por alegados maus tratos de animais de companhia, a GNR divulgou, esta quinta-feira, imagens dos cães subnutridos. O cavaleiro tauromáquico foi detido, na quarta-feira de manhã, na sua propriedade em Monforte, tendo sido presente a interrogatório por um procurador do Ministério Público em Portalegre. Foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

Juntamente com as imagens, que mostram os cães visivelmente subnutridos, a GNR informa, em comunicado que o Comando Territorial de Portalegre, através do Posto Territorial de Monforte e do Núcleo de Proteção Ambiental, deteve um homem de 59 anos, no âmbito de um processo-crime de maus-tratos e abandono de animais de companhia, no concelho de Monforte.

A detenção do cavaleiro ocorreu no seguimento de um mandado de busca à sua propriedade, após uma denúncia que originou uma investigação.

A GNR explica esta quinta-feira que na sequência desta investigação por maus-tratos a animais de companhia, "os militares apuraram que os referidos cães se encontravam subnutridos e que não lhes eram prestados os devidos cuidados de bem-estar animal".

No âmbito das diligências de investigação "foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, o que resultou no resgate de 18 cães por se encontrarem subnutridos e sem condições de salubridade".

A GNR informa que os animais foram recolhidos pela Câmara Municipal de Monforte, para receberem cuidados veterinários, tendo sido o detido "constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Portalegre".