Cavaleiro tauromáquico João Moura detido por suspeita de maus tratos aos seus cães

O cavaleiro tauromáquico João Moura foi esta quarta-feira detido em Monforte, no distrito de Portalegre, por suspeita da prática dos crimes de maus tratos a animais de companhia, confirmou ao DN fonte oficial da GNR. Durante a tarde, o cavaleiro, de 59 anos, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Portalegre, refere a Rádio Elvas, que avançou com a notícia.João Moura foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

A detenção, apurou o DN, ocorreu na herdade do cavaleiro, na manhã desta quarta-feira, na sequência de uma denúncia que originou uma investigação do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.

Segundo disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana, "houve um auto de notícia elaborado pela GNR, há algumas semanas, que originou um processo-crime que está na fase de inquérito".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Ministério Público (MP) delegou na GNR a elaboração do inquérito e, no âmbito das diligências de investigação que foram desenvolvidas, o MP "propôs o mandado de busca na propriedade do visado, em Monforte", acrescentou a mesma fonte.

O cavaleiro foi então detido na sequência do cumprimento de um mandado de busca à sua propriedade, tendo sido apreendidos 18 cães.

Depois de ser interrogado por um procurador do Ministério Público, no Tribunal de Portalegre, o cavaleiro foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

Em causa está o crime de maus tratos a animais de companhia que, segundo o código penal, é punível com uma pena de prisão até dois anos ou uma multa até 240 dias.