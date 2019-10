GNR detém 387 pessoas, entre as quais 112 com álcool no sangue

Em comunicado sobre a sua atividade operacional semanal, a GNR adianta que entre os detidos estão também 95 por condução sem habilitação legal, 17 por tráfico de droga, 15 por furtos, 14 por posse de arma proibida, dois por roubo e um por permanência ilegal em território nacional.

Entre as apreensões estão 3.847 doses de haxixe, 235 doses de cocaína, 101 plantas de canábis, duas armas de fogo, 94 munições e oito armas brancas.

Quanto às operações de fiscalização de trânsito os militares detetarão 9.753 infrações, entre as quais 2.415 excessos de velocidade, 595 por falta de inspeção periódica obrigatória e 445 relacionadas com tacógrafos.

Entre as infrações estão ainda 319 por uso indevido do telemóvel no condução, 307 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 222 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.