Fundação Fosun e Gestifute oferecem equipamentos médicos à cidade do Porto

A Fundação Fosun, de Xangai, cidade chinesa geminada com o Porto, fez uma doação ao município portuense de 53 mil máscaras, 5 mil testes, 200 óculos e 200 fatos de proteção. Este apoio conta com a participação da empresa portuguesa Gestifute (propriedade de Jorge Mendes), do Haitong Bank e da Haitong Securities. Os equipamentos vão chegar ao Porto nos próximos dias.

As cerca de 50 mil máscaras serão entregues pela Câmara do Porto aos hospitais para proteção do pessoal médico."Na qualidade de presidente da Câmara do Porto, e falando em nome dos nossos cidadãos que enfrentam uma crise sanitária sem precedentes, quero agradecer calorosamente o apoio e assistência com os suprimentos médicos que tão necessários são e que ajudarão a salvar vidas. É também um extraordinário gesto de valor simbólico que jamais esqueceremos", sublinhou Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto.

A Fosun, grupo multinacional chinês na área da saúde, foi contactada pelo Departamento de Relações Exteriores da Câmara de Xangai e mostrou disponibilidade para ajudar, através da Câmara do Porto. As relações próximas com a empresa portuguesa Gestifute, que participa nesta doação, facilitaram a operação. "Estamos a passar por um momento muito complicado de saúde pública e todos somos poucos para ajudar neste combate. A Gestifute e eu próprio não podíamos deixar de participar nesta doação tão importante para a cidade do Porto e é com orgulho e dever cívico que o fazemos. Não posso deixar de expressar o meu mais profundo agradecimento aos nossos parceiros da Fosun, designadamente ao Chairman Guo Guangchang", afirmou Jorge Mendes.