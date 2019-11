Força Aérea resgata doente de um navio cruzeiro (com vídeo)

A Força Aérea Portuguesa (FAP) resgatou, na passada segunda-feira, um tripulante do navio cruzeiro MSC Preziosa com suspeitas de estar a sofrer um AVC. A embarcação encontrava-se a navegar a 217 quilómetros a sul do Montijo, tendo o alerta sido dado pelo comandante do navio através da frequência marítima, que ativou a ajuda da Força Aérea para o resgate do doente.

A FAP divulgou o vídeo da operação levada a cabo pelo helicóptero Pumas do EH-101 Merlin da Base Aérea n.º 6 do Montijo. O doente foi então transportado para o aeroporto de Faro, de onde foi conduzido, de ambulância, para o hospital de Faro.

O tenente-coronel Manuel Costa, porta-voz de chefe de Gabinete de Relações Públicas da FAP, explicou ao DN que este tipo de operações "é cada vez mais frequente".

"Ainda ontem [quarta-feira] fizemos outra operação semelhante e tem a ver com o facto de a costa portuguesa ser cada vez mais navegada por navios de cruzeiro", adiantou, acrescentando que este tipo de pedidos de auxílio surge "sempre que existem situações de emergência médica que não são soluveis a bordo" das embarcações. Neste tipo de missões a Força Aérea faz o resgate dos doentes e depois transportados para terra "em coordenação com o INEM".