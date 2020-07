Fogo da Covilhã está dominado

O fogo que lavrava desde quarta-feira em Sobral de São Miguel, concelho da Covilhã, tinha ao início da manhã uma frente ativa, mas já foi considerado dominado. Durante a noite, os trabalhos evoluíram favoravelmente", disse à Lusa o comandante operacional distrital, Francisco Peraboa.

Para evitar que haja reativações, o dispositivo operacional vai manter-se no terreno durante todo o dia, afirmou à RTP3 o comandante operacional.

O comandante operacional afirmou que os bombeiros, durante a noite, aproveitaram "a janela de oportunidade" e foram progredindo no terreno.

Mais de 500 operacionais no terreno

Durante o dia de quarta-feira, o vento e a orografia do terreno - uma zona de serra com poucos acessos - dificultaram o combate às chamas, que deflagraram às 14:43, na freguesia de Sobral de São Miguel, uma das Aldeias do Xisto, e progrediu em direção à povoação anexa do Pereiro.

Segundo os dados disponibilizados no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 07:00 estavam no terreno 515 operacionais, apoiados por 158 viaturas.