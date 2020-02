Federação nacional de galgueiros assistente no processo contra João Moura

A Federação Nacional de Galgueiros vai constituir-se assistente no processo contra João Moura, constituído arguido por suspeitas de maltratar cães - quase duas dezenas de galgos foram encontrados numa propriedade do cavaleiro tauromáquico em visível estado de subnutrição.

Em comunicado, no qual refere o "horrendo cenário em que foram detetados diversos cães em Monforte", a federação diz que João Moura não é associado da federação e acrescenta que nenhum dos animais resgatados pelas autoridades é um galgo inglês, tratando-se de galgos espanhóis. A Federação Nacional de Galgueiros critica a confusão entre as duas raças - a organização representa os proprietários do galgo inglês, atividade que está regulamentada em Portugal, ao contrário do que acontece com o galgo espanhol.

O caso de João Moura veio dar fôlego a uma iniciativa legislativa de cidadãos, que visa a proibição das corridas de cães em Portugal. Na noite desta terça-feira, o documento - lançado pela SOS Animal no passado mês de outubro, mas que ganhou agora maior projeção - contava 16 385 assinaturas. O texto visa proibir todas as corridas de galgos, nomeadamente as de galgos ingleses.

No documento lê-se que "os galgos começam os treinos com 2/3 meses de idade. Os mais velhos corredores têm apenas 2 anos de idade. Ao longo das suas curtas vidas, são submetidos a treinos violentos e desgastantes para a saúde, a vidas miseráveis e indignas, culminando muitas vezes na morte ou no abandono".

"O que está em causa não é os cães correrem livremente, consoante as suas vontades e necessidades, acompanhados, ou não, pelos seus tutores. É correrem dopados, com coleiras de choque, sofrerem maus tratos antes, durante e após as corridas, serem abandonados, encarcerados e forçados a dar sangue o resto da vida, ou mesmo abatidos quando já não servem este propósito de entretenimento humano", refere ainda a iniciativa legislativa de cidadãos.

Em curso estão também duas petições públicas, uma das quais, de "condenação" ao cavaleiro João Moura, leva já mais de 38 mil assinaturas. Uma segunda, sob o rtítulo "quero ver o toureiro João Moura preso", conta 4471 assinaturas.